Сын Рудковской сообщил, что будет выступать за медийную футбольную команду «БроукБойз»

Николай Батурин, сын музыкального продюсера Яны Рудковской, рассказал, что готовится выступить за медийную футбольную команду «БроукБойз».
«Футбол просто не отпустил меня. Я начал заниматься музыкой в 14 лет, при этом продолжал совмещать с игрой в футбол. Но со временем начал забивать на футбол. После началась эра турниров вроде ЛФЛ, ПФЛ, и поэтому начал продолжать играть. Мне не хочется ставить футбол на первый план, музыка всё-таки ближе к душе лежит. Но Евгений Викторович (Плющенко. — Прим. «Чемпионата») помогает с тренировками, как поддерживать форму. Начал поглядывать за «Броук Бойз». Евгений Викторович сказал, что есть возможность поиграть в футбол. Сначала, конечно, было неудобно, ведь всё-таки команда пришла с ним договариваться, но после и я согласился», — передаёт слова Батурина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 3 августа 2022
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