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Сын Рудковской сообщил, что будет выступать за медийную футбольную команду «БроукБойз»

Сын Рудковской сообщил, что будет выступать за медийную футбольную команду «БроукБойз»
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Николай Батурин, сын музыкального продюсера Яны Рудковской, рассказал, что готовится выступить за медийную футбольную команду «БроукБойз».

«Футбол просто не отпустил меня. Я начал заниматься музыкой в 14 лет, при этом продолжал совмещать с игрой в футбол. Но со временем начал забивать на футбол. После началась эра турниров вроде ЛФЛ, ПФЛ, и поэтому начал продолжать играть. Мне не хочется ставить футбол на первый план, музыка всё-таки ближе к душе лежит. Но Евгений Викторович (Плющенко. — Прим. «Чемпионата») помогает с тренировками, как поддерживать форму. Начал поглядывать за «Броук Бойз». Евгений Викторович сказал, что есть возможность поиграть в футбол. Сначала, конечно, было неудобно, ведь всё-таки команда пришла с ним договариваться, но после и я согласился», — передаёт слова Батурина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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