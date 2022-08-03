Экс-арбитр ФИФА: для топовых клубов 50 тыс. за жалобу в ЭСК РФС — это пойти пива попить

Бывший арбитр ФИФА Михаил Семёнов предметно оценил идею введения платы за обращение клубов в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

«Слушайте, идея нормальная — чтобы команды не писали всякий бред, грубо говоря. Но я бы сделал градацию. Допустим, один-два момента — бесплатно. Если больше, то платите деньги. Во-вторых, я бы комиссию эту подчистил, потому что свой мундир они будут беречь.

Надо просто продумать правильную технологию. Сама идея правильная, чтобы команды думали, прежде чем писать. Вы пишите, но понимайте, что за это вы должны нести ответственность. Охладите свой пыл и уже потом пишите, если считаете нужным. Естественно, временные рамки тоже нужно установить — сутки или двое суток после матча можно подать жалобу. Но если я как тренер или игрок просто хочу узнать, верны ли решения арбитра, почему я должен за это платить? Должен быть продуманный механизм. Если после разбирательства выясняется, что судья был прав, то деньги не возвращаются. Если выясняется, что судья ошибся, то деньги возвращаются.

Вторая сторона медали — топовые клубы, которые тратят триллионы на трансферы, для них 50 тысяч — это пойти пива попить. А для клубов вроде «Факела», «Урала», «Крыльев Советов» любая копейка важна. Вот и получается, что такие команды, как «Спартак», «Динамо», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА, будут писать жалобы, а все остальные ничего писать не будут. Смысл им писать, только деньги переводить.

Если это будут вводить, я считаю, что в экспертную комиссию должны войти бывшие футболисты. На «Матч ТВ» навалом этих экспертов, пусть кто-то из них войдёт в экспертную комиссию. Во-вторых, обязательно кто-то из тренерского состава должен войти в эту комиссию. Потому что когда одни и те же судьи ещё и являются инспекторами, у меня нет доверия к такой комиссии, могу честно сказать», — приводит слова Семёнова Legalbet.