Журналистка сказала футболистке Бет Мид, что она выглядит измотанной. Фанаты возмутились

Ведущая утреннего британского шоу Good Morning Britain Ранвир Сингх подверглась критике в социальных сетях после интервью с лучшей футболисткой чемпионата Европы – 2022 по версии УЕФА британкой Бет Мид.

Зрителей смутила фраза журналистки о том, что Мид «выглядит измотанной».

Телеведущая: Как дела? Если честно, ты выглядишь немного измотанной…

Мид: О, спасибо!

Телеведущая: Всё твоё тело как будто отсутствует здесь! Сколько тебе удалось поспать после победы в финале?

Мид: Не так уж много! Но я наслаждалась этими моментами, каждой минутой после того финала.

Фото: ITV

После эфира в «Твиттере» начали осуждать Сингх за манеру общения с футболисткой.

«Я один считаю манеру Сингх брать интервью неловкой?»

«Ни одна женщина не хочет, чтобы ей говорили, что она выглядит измотанной. На самом деле Бет Мид выглядела очень свежо, учитывая, сколько она спала».

«Как можно было такое сказать? Бет выглядела прекрасно! Какое неудачное интервью», — написали пользователи.