«Карабах» — «Ференцварош»: стартовые составы на квалификационный матч Лиги чемпионов

Сегодня, 3 августа, состоится первый матч между «Карабахом» (Азербайджан) и «Ференцварошем» (Венгрия) в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов – 2022/2023. Встреча пройдёт в Баку, на стадионе «Тофик Бахрамов». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Команды объявили стартовые составы на игру.

«Карабах» — Шахрудин Магомедалиев, Бадави Гусейнов, Бахлуп Мустафазаде, Марко Вешович, Турал Байрамов, Марко Янкович, Гара Гараев, Абделла Зубир, Филип Озобич, Овусу Квабена, Ибраима Ваджи.

«Ференцварош» — Денеш Дибус, Эльдар Чивич, Матс Кнустер, Сами Ммаэ, Эндре Ботка, Андерсон Эсити, Аисса Лайдуни, Кристоффер Закариассен, Адама Траоре, Токмак Нгуен, Франк Боли.

Напомним, главным тренером «Ференцвароша» является российский специалист Станислав Черчесов. 58-летний Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. 20 декабря он стал тренером «Ференцвароша». Команда под его руководством оформила «золотой дубль», выиграв чемпионат Венгрии и Кубок страны.