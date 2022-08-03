«Динамо» Киев — «Штурм»: прямая онлайн-трансляция матча квалификации ЛЧ начнётся в 21:00

Сегодня, 3 августа, пройдёт первый матч между киевским «Динамо» и «Штурмом» из Граца (Австрия) в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов – 2022/2023. Встреча пройдёт в ЛКС (Лодзь, Польша). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Штурм» в квалификации Лиги чемпионов.

Игру обслужит французская бригада арбитров под руководством Франсуа Летексье. Помогать ему будут ассистенты Сириль Муньйе, Мехди Рахмуни и Жереми Стина.

Напомним, во втором раунде квалификации Лиги чемпионов «Динамо» обыграло «Фенербахче». Первая встреча команд завершилась ничьей 0:0. В ответной встрече команды довели дело до дополнительного времени, в котором сильнее оказались киевляне — 2:1.