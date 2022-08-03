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Булыкин — о Миранчуке в «Аталанте»: сидеть без игровой практики губительно для футболиста

Булыкин — о Миранчуке в «Аталанте»: сидеть без игровой практики губительно для футболиста
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил положение российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте». Ранее стало известно, что генеральный директор клуба заблокировал переход Миранчука в «Торино».

«Мы посмотрим, как будет складываться в этом сезоне его судьба. Может быть, тренер держит Миранчука в уме и будет давать ему шансы, если он станет выполнять его требования. Будем надеяться, что у Миранчука будут шансы и он сможет себя проявить.

Не хотелось бы, чтобы Алексей сидел без игровой практики. Это губительно и для футболиста, и для клуба. Если тренер заблокировал, то на это есть причины. Будем надеяться, что эти причины кроются в хорошем и тренер будем давать шансы Миранчуку», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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