Каспер Шмейхель стал игроком «Ниццы»

35-летний вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель перешёл в «Ниццу» из английского «Лестера», сообщает официальный сайт французского клуба.

Шмейхель являлся капитаном «лис», вместе с командой сенсационно выиграл АПЛ в сезоне-2015/2016, а также Кубок (сезон-2020/2021) и Суперкубок Англии (2021).

В общей сложности Каспер провёл 478 матчей за «Лестер», пропустив 596 мячей и оставив свои ворота неприкосновенными в 147 играх.

Шмейхель был основным вратарём сборной Дании на чемпионате мира — 2018 в России и на Евро-2020. Он четырежды признавался лучшим футболистом года в Дании.

В прошлом сезоне Лиги 1 «Ницца» заняла пятое место и сыграет в Лиге конференций. Ранее было объявлено о переходах в команду полузащитников Алексиса Бека-Бека из московского «Локомотива» и валлийца Аарона Рэмси, последним клубом которого был туринский «Ювентус».