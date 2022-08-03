Каспер Шмейхель стал игроком «Ниццы»

35-летний вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель перешёл в «Ниццу» из английского «Лестера», сообщает официальный сайт французского клуба.
Шмейхель являлся капитаном «лис», вместе с командой сенсационно выиграл АПЛ в сезоне-2015/2016, а также Кубок (сезон-2020/2021) и Суперкубок Англии (2021).
В общей сложности Каспер провёл 478 матчей за «Лестер», пропустив 596 мячей и оставив свои ворота неприкосновенными в 147 играх.
Шмейхель был основным вратарём сборной Дании на чемпионате мира — 2018 в России и на Евро-2020. Он четырежды признавался лучшим футболистом года в Дании.
В прошлом сезоне Лиги 1 «Ницца» заняла пятое место и сыграет в Лиге конференций. Ранее было объявлено о переходах в команду полузащитников Алексиса Бека-Бека из московского «Локомотива» и валлийца Аарона Рэмси, последним клубом которого был туринский «Ювентус».
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