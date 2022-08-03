«Сергей — особенный человек». Массимо Каррера охарактеризовал Семака

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал об общении с тренером «Зенита» Сергеем Семаком.
«Мне приятно, что в России до сих пор не забывают обо мне. Спасибо Сергею Семаку, который добрыми словами отзывается о нашем общении. Действительно, именно с ним было больше всего времени пообщаться. После матча в Петербурге у меня было свободное время, я решил погулять по городу, и вечером мы встретились с ним в ресторане. Мы говорили много и обо всём, не только о футболе.
Сергей — особенный человек с большими человеческими ценностями, не говоря уже о том, что он отличный тренер, которого в современном мире трудно найти. Не нужно считать, что Семак добился успеха только благодаря сильному составу «Зенита». Игроки действительно имеют значение, но только хороший тренер помогает им раскрыться, правильно используя каждого», — приводит слова Карреры Metaratings.
- 3 августа 2022
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