Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, почему решил выступать за медийную футбольную команду «БроукБойз».
«Про медиафутбол узнал от своего врача. Разговорились про футбол, он сказал, что играет в команде, я сказал, что тоже хочу попробовать. На следующий день приехали руководители «БроукБойз». Мы сели за стол переговоров, две игры провёл, мне безумно интересно. Люблю играть в футбол больше, чем смотреть. На сборах всегда играли с хоккеистами, борцами», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
- 3 августа 2022
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