Евгений Плющенко сообщил, что получил травму в товарищеском матче

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своём состоянии после третьего матча за медийную футбольную команду «БроукБойз».
«Цель — получить удовольствие. Сегодня третья игра, немножко дёрнул пах. Завтра сделаем снимок, у меня были операции. Месяц назад седалищный нерв защемило, врачи над ним работали, ведь у меня ещё хоккейная команда. Видимо, поднагрузился. Хочу играть и тренироваться с командой, ребята хорошие», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
- 3 августа 2022
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