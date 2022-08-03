Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Если придётся — буду защищаться». Плющенко — о трэш-токе в медийном футболе

«Если придётся — буду защищаться». Плющенко — о трэш-токе в медийном футболе
Комментарии

Фигурист Евгений Плющенко, сыгравший в своём дебютном матче за команду футбольной Медиалиги «БроукБойз», прокомментировал жёсткие эпизоды в медийном футболе.

«В матчах были стыки, разводил ребят.

Да, медиафутбол отличается от обычного. Я смогу ответить, если что-то случится. Я по жизни не нападаю, только защищаюсь. Придётся защищаться — буду защищаться. Но я не приветствую такие истории. Нас смотрит молодёжь, дети. Своему сыну Александру тоже говорю, что есть жёсткая лексика. Я не очень за это. Но это второй сезон, может, это перейдёт в более мирное русло и с нормативной лексикой», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Президентами клуба «БроукБойз» являются Дмитрий Егоров и Артем Райзен.

Емельяненко, Нагорный и Плющенко — в футболе. Кто из топ-спортсменов сыграет в Медиалиге? Емельяненко, Нагорный и Плющенко — в футболе. Кто из топ-спортсменов сыграет в Медиалиге?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022