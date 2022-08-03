«Если придётся — буду защищаться». Плющенко — о трэш-токе в медийном футболе
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Фигурист Евгений Плющенко, сыгравший в своём дебютном матче за команду футбольной Медиалиги «БроукБойз», прокомментировал жёсткие эпизоды в медийном футболе.
«В матчах были стыки, разводил ребят.
Да, медиафутбол отличается от обычного. Я смогу ответить, если что-то случится. Я по жизни не нападаю, только защищаюсь. Придётся защищаться — буду защищаться. Но я не приветствую такие истории. Нас смотрит молодёжь, дети. Своему сыну Александру тоже говорю, что есть жёсткая лексика. Я не очень за это. Но это второй сезон, может, это перейдёт в более мирное русло и с нормативной лексикой», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Президентами клуба «БроукБойз» являются Дмитрий Егоров и Артем Райзен.
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