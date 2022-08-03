Кутицкий: меня звал ЦСКА. К папе подходили армейские тренеры. Мы отказались

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий рассказал об интересе со стороны ЦСКА.
«Я мог уйти из «Динамо» за год до приглашения в основу? Честно говоря, не знаю, откуда появилась эта информация. На самом деле я никуда не планировал уходить из «Динамо». Предложения были, конечно. Например, меня звал ЦСКА. Когда я начал смещаться из нападения в защиту, к моему папе подходили армейские тренеры, предлагали перейти. Мы отказались.
«Динамо» дало мне возможность проявить себя в большом футболе, стать частью великого клуба. Просто повторю то, что уже сказал чуть раньше — для меня «Динамо» гораздо больше, чем просто команда», — приводит слова Кутицкого Metaratings.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» финишировало на третьем месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. ЦСКА завершил соревнование на пятой строчке (50 очков). В нынешнем розыгрыше чемпионата России ЦСКА за три матча успел набрать семь очков, «Динамо» — пять очков.
- 3 августа 2022
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