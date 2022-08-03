Кутицкий: у меня не было сомнений, что Шварц останется в «Динамо». Он поступил порядочно

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий высказался об уходе главного тренера Сандро Шварца.

Напомним, Шварц объявил об уходе из московского «Динамо» после финала Кубка России со «Спартаком» (1:2). Под его руководством столичный клуб в прошлом сезоне стал бронзовым призёром чемпионата.

«У меня не было сомнений, что Сандро останется. Он поступил максимально порядочно. Как Шварц объявил о своём уходе? Мы узнали об этом незадолго до финального матча за Кубок. А после той игры собрались все вместе с командой, и Сандро попрощался с каждым из нас. Сказал, что вынужден уйти из-за семейных обстоятельств и по той причине, что на него давили в Германии. Дескать, из-за работы в России потом возникнут проблемы в европейских клубах. Думаю, у него уже просто не оставалось выбора», — приводит слова Кутицкого Metaratings.