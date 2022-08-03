В «Ахмате» отреагировали на идею о введении платы за обращение в ЭСК

Вице-президент и генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал идею введения платы за обращение клубов в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС).



«Думаю, что это неправильно — всячески переводить футбол на коммерческие рельсы. Однозначно в такой инициативе сейчас смысла нет. Мы и так за всё платим: тренер переступил линию технической зоны — штраф, что-то не так сказал — штраф», — заявил Айдамиров в интервью Sport24.



После трёх сыгранных туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ахмат» занимает восьмое место. В субботу, 6 августа, грозненцы дома сыграют с санкт-петербургским «Зенитом», который возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

В прошлом сезоне «Ахмат» набрал 42 очка и занял седьмое место.