Источник: Урунов отказывается покидать «Спартак» из-за высокой зарплаты

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Узбекистана Остон Урунов отказывается покидать стан красно-белых из-за получаемой по контракту высокой зарплаты, сообщает Sport24.

В «Спартаке» футболист зарабатывает € 50 тыс. в месяц.

Источник отмечает, что бывший спортивный директор московского клуба, итальянец Лука Каттани предлагал Урунова новичку РПЛ «Торпедо».

Остон перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года за € 1 млн. Его контракт с красно-белыми заканчивается в июне 2025 года.

Всего за «Спартак» Урунов провёл девять матчей и забил один мяч. Прошлый сезон Остон провёл в аренде в «Уфе». У нападающего семь игр и один гол за сборную Узбекистана.

После трёх туров нового сезона РПЛ «Спартак» с семью очками занимает второе место, уступая по дополнительным показателям санкт-петербургскому «Зениту», но опережая московский ЦСКА, у которых столько же очков.