Источник: Урунов отказывается покидать «Спартак» из-за высокой зарплаты

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Узбекистана Остон Урунов отказывается покидать стан красно-белых из-за получаемой по контракту высокой зарплаты, сообщает Sport24.
В «Спартаке» футболист зарабатывает € 50 тыс. в месяц.
Источник отмечает, что бывший спортивный директор московского клуба, итальянец Лука Каттани предлагал Урунова новичку РПЛ «Торпедо».
Остон перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года за € 1 млн. Его контракт с красно-белыми заканчивается в июне 2025 года.
Всего за «Спартак» Урунов провёл девять матчей и забил один мяч. Прошлый сезон Остон провёл в аренде в «Уфе». У нападающего семь игр и один гол за сборную Узбекистана.
После трёх туров нового сезона РПЛ «Спартак» с семью очками занимает второе место, уступая по дополнительным показателям санкт-петербургскому «Зениту», но опережая московский ЦСКА, у которых столько же очков.
- 3 августа 2022
-
22:44
-
22:37
-
22:27
-
22:23
-
22:10
-
22:08
-
22:06
-
21:56
-
21:46
-
21:43
-
21:35
-
21:26
-
21:24
-
21:23
-
21:20
-
21:09
-
20:59
-
20:58
-
20:50
-
20:39
-
20:37
-
20:23
-
20:10
-
20:02
-
20:01
-
19:43
-
19:40
-
19:18
-
19:13
-
19:02
-
18:44
-
18:34
-
18:34
-
18:23
-
18:16