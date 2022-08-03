Мостовой: Ваноли уже больше 50 лет — давно готов возглавить «Палермо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал успехи тренеров московского «Спартака» и отношение к ним в Европе.

«Ваноли готов к «Палермо». Ему уже больше 50 лет — он давно готов. Другое дело, что вроде бы нигде не работал, но в «Спартак» пригласили. Меня часто спрашивают — смог бы Абаскаль где-то в Европе работать? Ясно, что его не возьмут ни в Испанию, ни в Италию — никто не знает, кто это. А у нас взяли. У нас чемпионом стал Каррера, два-три клуба поменял — отовсюду убрали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Массимо Каррера руководил «Спартаком» с лета 2016 по осень 2018 года, Ваноли возглавлял команду с декабря 2021 года до завершения прошлого сезона.