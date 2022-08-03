Киевское «Динамо» минимально обыграло «Штурм» в Лиге чемпионов

Киевское «Динамо» обыграло «Штурм» из Граца (Австрия) в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов – 2022/2023. Встреча прошла в ЛКС (Лодзь, Польша) и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Динамо».

Единственный гол забил украинский защитник Александр Караваев на 28-й минуте встречи с передачи Артёма Беседина.

Игру обслуживала французская бригада арбитров под руководством Франсуа Летексье. Его ассистентами были Сириль Муньйе, Мехди Рахмуни и Жереми Стина.

Напомним, во втором раунде квалификации Лиги чемпионов «Динамо» обыграло «Фенербахче». Первая встреча команд завершилась ничьей 0:0. В ответной встрече команды довели дело до дополнительного времени, в котором сильнее оказались киевляне — 2:1.