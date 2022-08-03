Семшов: изначально говорил, что «Зенит» — главный претендент на чемпионство

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал свои ожидания от чемпионской гонки в РПЛ.
«Изначально говорил, что «Зенит» — претендент номер один на чемпионство. В игре с «Локомотивом» команда это доказала, несмотря на первую половину встречи. Железнодорожники в начале матча действовали неплохо. Благодаря бразильцам «Зенит» сделал своё дело. 5:0 – убедительный счёт, но в то же время «Локомотив» не заслужил такого поражения.
Есть ли у «Зенита» конкуренты? Наверное, это московские клубы. Они будут дышать в спину «Зениту».
«Спартак» ещё не играл с топовыми командами. Когда у красно-белых будет дерби, тогда станет понятно, на что претендует клуб. У красно-белых сейчас хорошее психологическое состояние после двух побед подряд», — рассказал Семшов в интервью «РБ Спорт».
Напомним, после третьего тура «Зенит» с семью очками лидирует в РПЛ. Сине-бело-голубые выиграли последние четыре розыгрыша Премьер-Лиги.
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