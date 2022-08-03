«Брайтон» опроверг информацию о достигнутой договорённости о продаже Кукурельи

В «Брайтоне» опровергли информацию о том, что с лондонским «Челси» была достигнута договорённость о трансфере испанского защитника команды Марка Кукурельи.

«Вопреки неверным новостям во множестве медиа, ещё ни с одним клубом не было достигнуто договорённости о продаже Марка Кукурельи», — сообщается в заявлении пресс-службы клуба.

Ранее итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» согласовал трансфер футболиста.

Переговоры с «Брайтоном» также вёл «Манчестер Сити», но предложенные горожанами € 47 млн не удовлетворили «чаек». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 28 млн.

Кукурелья перешёл в «Брайтон» летом прошлого года из испанского «Хетафе». За «чаек» он провёл 38 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

«Брайтон» в прошлом сезоне АПЛ занял девятое место. «Челси» стал третьим и сыграет в Лиге чемпионов.