Валерий Кечинов: 50 тысяч рублей за обращение в ЭСК — копейки для клубов

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал новость о том, что РФС обяжет клубы вносить определённую сумму при обращении в ЭСК (Экспертно-судейскую комиссию).

«50 тысяч рублей за обращение — копейки для клубов. Не думаю, что решение ввести плату за обращение в ЭСК как-то повлияет на количество жалоб.

Другое дело, что нужно разобраться с качеством судейства. У нас уже есть VAR в помощь судьям, а бывают ошибки: все видят, что явное нарушение, а судьи говорят, наоборот.

Обращаться будут, потому что непонятны трактовки на тот или иной эпизод. Бывает так, что эпизод один и тот же, но оценивают его по-разному. Нужно всем клубам рассказывать, в каких случаях ставится, условно, пенальти, а когда — нет», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.