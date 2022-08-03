Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Црвена Звезда» разгромила «Пюник» в Лиге чемпионов

«Црвена Звезда» разгромила «Пюник» в Лиге чемпионов
Комментарии

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 сербская «Црвена Звезда» принимала армянский клуб «Пюник». Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
03 августа 2022, среда. 21:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
5 : 0
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Букари – 29'   2:0 Кангва – 33'   3:0 Букари – 44'   4:0 Букари – 70'   5:0 Митрович – 77'
Удаления: Родич – 89' / нет

Ганский нападающий «Црвены Звезды» Осман Букари оформил в этой встрече хет-трик. Он открыл счёт в матче с передачи полузащитника Мирко Иванича на 29-й минуте. Второй мяч форвард забил на 44-й минуте, третий — на 70-й, ассистентом снова стал Иванич. Также в игре голами отметились замбийский полузащитник Кингз Кангва (33-я минута) и серб Стефан Митрович (77-я минута).

На 90-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник белградского клуба Милан Родич, ранее выступавший в Российской Премьер-Лиге.

Ответный матч «Црвены Звезды» и «Пюника» состоится 9 августа в Ереване.

Новость по теме
«Карабах» и «Ференцварош» сыграли вничью в первом матче противостояния
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022