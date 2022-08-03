«Црвена Звезда» разгромила «Пюник» в Лиге чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 сербская «Црвена Звезда» принимала армянский клуб «Пюник». Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Ганский нападающий «Црвены Звезды» Осман Букари оформил в этой встрече хет-трик. Он открыл счёт в матче с передачи полузащитника Мирко Иванича на 29-й минуте. Второй мяч форвард забил на 44-й минуте, третий — на 70-й, ассистентом снова стал Иванич. Также в игре голами отметились замбийский полузащитник Кингз Кангва (33-я минута) и серб Стефан Митрович (77-я минута).

На 90-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник белградского клуба Милан Родич, ранее выступавший в Российской Премьер-Лиге.

Ответный матч «Црвены Звезды» и «Пюника» состоится 9 августа в Ереване.