Первый тренер Миранчука прокомментировал несостоявшийся переход Алексея в «Торино»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука, прокомментировал отказ главного тренера клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини продавать футболиста в «Торино».

«Неоднозначная ситуация — не дают играть и в то же время никуда не отпускают. На самом деле никто не знает, что происходит в «Аталанте» и какие их конечные цели, но это явно нехороший ход с их стороны.



Надо было давать Лёше время те два года, которые он там провёл, а Гасперини же не предоставил ему такой возможности. Любого в такие рамки поставь — будет не прогрессировать, а деградировать. Знаю, что Алексей не хочет приезжать в Россию, а хочет остаться в Серии А. Думаю, он найдёт себе клуб, и моё субъективное мнение — «Аталанте» нужно его отпустить», — сказал Воронков в интервью Sport24.

В прошлом сезоне Серии А «Аталанта» заняла восьмое место и не попала ни в один из еврокубковых турниров. Новый чемпионат команда начнёт встречей с «Сампдорией».