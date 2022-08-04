Кулибали: не хочу быть парнем, который заменит Рюдигера в «Челси». Останусь здесь надолго

31-летний сенегальский защитник Калиду Кулибали прокомментировал переход в лондонский «Челси». А также рассказал о мотивации играть в АПЛ.

«Не хочу быть парнем, который заменит Рюдигера, я – Кулибали. Я готов. Я мотивирован. Я хочу начать играть, чтобы показать, что я готов играть в Премьер-лиге.

Это хорошо (играть против форвардов мирового класса). Мне нравятся поединки. Мне нравится придавать солидность своей команде и защищаться. В лиге много нападающих, которые одни из лучших игроков в мире на этой позиции.

Почему «Челси»? Думаю, что они были единственным клубом, который действительно хотел, чтобы я пришёл. Ещё в 2016 году меня хотел приобрести Антонио Конте. А теперь – самое подходящее время. Звёзды сошлись, и я приехал сюда. Я очень счастлив быть здесь. Надеюсь, что останусь здесь надолго. Хочу показать на поле, что они сделали хороший выбор. Я сделаю всё, что в моих силах, у нас фантастическая команда. В 31 год я нахожусь в хорошей форме, в хорошем городе, в хорошем клубе. Я хочу и останусь здесь надолго», — сказал Кулибали на пресс-конференции.