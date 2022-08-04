«Он подумал, это шутка». Кулибали — о реакции Терри на просьбу взять 26-й номер в «Челси»

31-летний сенегальский защитник Калиду Кулибали рассказал о телефонном разговоре с Джоном Терри, в котором попросил у него разрешения взять 26-й номер в «Челси».

«Я немного нервничал, так как ждал подписания контракта с «Челси». Я хотел узнать, какой номер свободен… Мне сначала не сказали про 26-й номер, что его никто не брал с 2017 года. Джанфранко Дзола первым об этом мне рассказал, про номер Джона. Я попросил у Дзолы номер Терри и позвонил.

Сначала он не поверил, что это звоню я, подумал, что это шутка. Он позвонил кому-то из тренерского штаба команды, чтобы спросить, я ли это. Я знаю, что это важный номер (в истории «Челси»). Когда он сказал мне «да», я был очень счастлив. Я знаю, что он сделал для клуба и для болельщиков», — сказал Кулибали на пресс-конференции.