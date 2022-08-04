Алессия Руссо поделилась мнением о разнице зарплат у мужчин и женщин

23-летняя футболистка «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Алессия Руссо прокомментировала зарплаты в женском футболе.
«Слышала ли, что за меня могут отдать € 1,2 млн? Нет, это как-то оставалось в стороне. Пока мы были на турнире, мы были как будто в пузыре, отрезанные от информации из внешнего мира. Конечно, мы знали об ажиотаже вокруг Евро, но не читали статьи и не проверяли социальные сети каждую минуту.
Думаю, женский футбол наконец-то начинает получать те деньги и то финансирование, которых заслуживает. Я не имею в виду, что наши зарплаты должны быть такими же, как и у мужчин, я, скорее, про то, что женский футбол прогрессирует, мы остаёмся реалистами», — сказала Руссо в эфире ITV.
Новый сезон женской английской Суперлиги стартует в сентябре.
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