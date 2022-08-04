Луческу рассказал о проблемах, возникших у киевского «Динамо» перед матчем ЛЧ со «Штурмом»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвёл итог первой встречи с австрийским «Штурмом» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.



«Штурм» начал очень быстро и пытался создать нам проблемы, но удалось выстоять перед их прессингом и играть, контролируя мяч. Соперник оборонялся очень хорошо и плотно, так что могу сказать, что матч был для нас сложным. Однако он получился тяжёлым и для «Штурма». Соперник уже начал чемпионат и находится в лучшем игровом ритме. А у нас возникли некоторые проблемы перед игрой, когда Цыганков сообщил, что почувствовал боль. Его пришлось срочно заменить в стартовом составе. В целом, считаю, мы заслужили свой гол, ведь создали больше моментов», – приводит слова Луческу официальный сайт «Динамо».



3 августа киевляне принимали «Штурм» в польской Лодзи и победили со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 28-й минуте забил Александр Караваев с передачи Артёма Беседина.