Черчесов — о ничьей с «Карабахом»: показанная нами игра и итоговый результат — разные вещи

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов на пресс-конференции прокомментировал результат первой встречи с «Карабахом» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.



«Аншлаг оказывал на нас давление, да и погода была важным фактором, который влиял. Однако это не значит, что мы планировали защищаться. У нас были хорошие моменты, в том числе во втором тайме. В целом показанная нами игра и итоговый результат – разные вещи. Мы всё обсудим с футболистами. Шансы в противостоянии? Сегодня на табло 1:1, вторая игра начнётся со счёта 0:0. Как могу оценить выступления команды? Мы уже провели несколько сложных матчей. Два выездных были очень тяжёлыми, но добились хороших результатов. С этим могу только поздравить футболистов – они выложились по полной», – приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».



3 августа в Баку «Карабах» и «Ференцварош» сыграли вничью. На 17-й минуте нападающий венгерской команды Боли открыл счёт, но на 34-й хозяева отыгрались – гол на счету Квабены. Ответная игра состоится 9 августа в Будапеште.