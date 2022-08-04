Билеты на матч женских сборных Англии и США раскупили менее чем за сутки

Интерес публики к женской сборной Англии, выигравшей домашний чемпионат Европы – 2022, предельно высок. Билеты на октябрьский товарищеский матч команды со сборной США были распроданы менее чем за сутки, сообщается в официальном «Твиттере» сборной.



Встреча англичанок и американок на поле лондонского стадиона «Уэмбли» запланирована на 7 октября. Время начала матча пока не объявлено. Все доступные билеты уже приобретены болельщиками – в продаже остались только пакеты гостеприимства с дополнительными опциями повышенного комфорта.



Напомним, 31 июля женская сборная Англии впервые в своей истории выиграла чемпионат Европы. Команда сделала это на «Уэмбли», победив в финале сборную Германии со счётом 2:1. На гол англичанки Эллы Тун в ходе второго тайма ответила Лина Магуль, но в дополнительное время решающий мяч забила Клои Келли.



Финал в Лондоне посетили 87 192 болельщика – это новый рекорд посещаемости для всех чемпионатов Европы, женских и мужских.

Английские фанаты празднуют победу сборной на женском Евро-2022