Акинфеев ответил на вопрос, устраивает ли он дедовщину в ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, устраивает ли он дедовщину в команде.

«Устраиваю ли я дедовщину в команде? Нет, конечно. Я сам через это не проходил. Да были какие-то моменты, если нужно куда-то сходить, но это нормально когда ты молодой. Дедовщина – это некрасиво. Я ничем не отличаюсь от тех ребят, которые моложе меня на 10-12 лет. Кого-то унижать и устраивать дедовщину – это неприемлемо. Конечно, есть шутки, байки, но чего-то жёсткого и конкретного в нашей команде нет», — сказал Акинфеев в интервью на Youtube-канале сборной России.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За основной состав клуба голкипер выступает с 2003 года. Всего в составе «армейцев» он провёл 704 матча. 23 июля Акинфеев провёл 300-й матч без пропущенных мячей в ЦСКА.