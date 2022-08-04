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Василий Уткин: идея платить ЭСК – чушь. Комиссия не перерабатывает, у неё нет иной задачи

Василий Уткин: идея платить ЭСК – чушь. Комиссия не перерабатывает, у неё нет иной задачи
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Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о том, что в ближайшее время жалоба в Экспертно-судейскую комиссию РФС станет платной.

«Пишут, что следовало бы клубам платить за то, что экспертная комиссия (ЭСК) рассматривает их апелляции. Подал апелляцию – за каждую плати. Прав – деньги вернут. Не прав – заплатил тем самым. Чушь это. Чем больше случаев рассматривает комиссия, тем лучше. Это способствует разъяснению правил и их применения. Никакой иной задачи у ЭСК нет. Комиссия совершенно не перерабатывает. Тут не за что платить, это вполне естественное право – получить разъяснения», – написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, о скором введении правила платной жалобы в ЭСК накануне рассказал футбольный комментатор Тимур Журавель. По его словам, если комиссия признает, что ошибка арбитра была, то затраченные средства будут возвращены клубу, если нет – деньги «уходят в РФС».

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