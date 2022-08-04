Василий Уткин: идея платить ЭСК – чушь. Комиссия не перерабатывает, у неё нет иной задачи

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о том, что в ближайшее время жалоба в Экспертно-судейскую комиссию РФС станет платной.
«Пишут, что следовало бы клубам платить за то, что экспертная комиссия (ЭСК) рассматривает их апелляции. Подал апелляцию – за каждую плати. Прав – деньги вернут. Не прав – заплатил тем самым. Чушь это. Чем больше случаев рассматривает комиссия, тем лучше. Это способствует разъяснению правил и их применения. Никакой иной задачи у ЭСК нет. Комиссия совершенно не перерабатывает. Тут не за что платить, это вполне естественное право – получить разъяснения», – написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, о скором введении правила платной жалобы в ЭСК накануне рассказал футбольный комментатор Тимур Журавель. По его словам, если комиссия признает, что ошибка арбитра была, то затраченные средства будут возвращены клубу, если нет – деньги «уходят в РФС».
- 4 августа 2022
-
04:43
-
04:36
-
04:21
-
04:09
-
03:58
-
03:51
-
03:31
-
03:30
-
03:10
-
02:52
-
02:28
-
02:10
-
01:55
-
00:51
-
00:42
-
00:33
-
00:01
-
00:00
- 3 августа 2022
-
23:45
-
23:42
-
23:23
-
22:57
-
22:53
-
22:51
-
22:44
-
22:37
-
22:27
-
22:23
-
22:10
-
22:08
-
22:06
-
21:56
-
21:46
-
21:43
-
21:35