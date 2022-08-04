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«Галатасарай» договорился с «Арсеналом» о трансфере Торрейры, но не решил вопрос с игроком

«Галатасарай» договорился с «Арсеналом» о трансфере Торрейры, но не решил вопрос с игроком
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Турецкий «Галатасарай» продолжает работать по потенциальному трансферу полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы между собой уже договорились о переходе. «Арсенал» принял предложение в размере € 6-7 млн. Однако на этом закрыты не все вопросы. «Галатасараю» необходимо уладить все детали непосредственно с самим Торрейрой об условиях личного контракта, чего пока не произошло. Ожидается, что к итогу в этом вопросе стамбульцы придут в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что агент игрока Пабло Бентанкур, к слову, представляющий интересы покинувшего московское «Динамо» Гильермо Варелы, ведёт диалог о контракте с Торрейрой до 2026 года. В числе интересующихся уругвайцем клубов также упоминались «Валенсия» и «Сампдория».

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