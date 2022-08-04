Президент «Барселоны»: я чувствую, что у меня есть моральный долг перед Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в стан каталонского клуба.

«Я чувствую, что как президент у меня есть моральный долг перед ним, чтобы подарить ему лучшие дни в его карьере или дать ему лучший момент для завершения карьеры», — приводит слова Лапорты Marca.

Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 по 2021 год. За это время он провёл за каталонский клуб 776 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 670 голов и 302 результативные передачи.

В 2021 году Месси перешёл «ПСЖ» Его контрактное соглашение с французским клубом рассчитано до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 50 млн.