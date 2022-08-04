Источник: «Лидс» включил в соглашение по Рафинье пункт о штрафных санкциях для «Барселоны»

В ходе переговоров о переходе бразильца Рафиньи «Барселона» просила «Лидс» об особых условиях, которые были отвергнуты, сообщает The Athletic.
Представители каталонского клуба, беспокоясь по поводу ситуации с регистрацией новых футболистов, спрашивали у второй стороны, сможет ли она подождать момента, когда у «Барселоны» появится возможность заплатить за новичка и зарегистрировать его. Ситуация дошла до того, что сине-гранатовые предлагали согласовать трансфер юридически в летний трансферный период, но фактический переход совершить в следующее окно, в январе.
«Лидс» не согласился с такими условиями и настоял, чтобы большая часть денег была выплачена авансом, а также включил в соглашение пункт о возможных штрафных санкциях для «Барселоны». Если каталонцы не вложатся в установленный срок платежа, то лишатся дополнительно € 10 млн.
The Athletic отмечают, что обращались в «Барселону» относительно имеющейся информации, но в клубе отказались комментировать этот вопрос. Сине-гранатовые пока не зарегистрировали никого из летних новичков, включая Роберта Левандовски и Рафинья.
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