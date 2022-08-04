УЕФА утвердил полуавтоматическую систему определения офсайда

В сезоне-2022/23 в международных матчах на клубном уровне под эгидой УЕФА официально начнёт действовать полуавтоматическая система определения офсайда. Первой игрой станет матч за Суперкубок УЕФА, в дальнейшем технология будет применяться на групповом этапе Лиги чемпионов.



«УЕФА в постоянном поиске новых технологических решений, направленных на повышение качества игры и помощь судьям. Полуавтоматическая система определения офсайда – инновационная технология, которая позволит бригадам VAR быстрее и точнее определять положение «вне игры», а это способствует поддержанию ритма игры и последовательности принимаемых решений. Система готова к использованию в официальных матчах и применению на каждом стадионе Лиги чемпионов», – приводит слова главы Судейского комитета УЕФА Роберто Розетти официальный сайт УЕФА.



Отмечено, что новая система будет работать благодаря специальным камерам, способным отслеживать 29 точек тела каждого игрока. Всего с 2020 года было проведено 188 тестов, включая все матчи Лиги чемпионов прошлого сезона, плей-офф женской Лиги чемпионов, решающие матчи других клубных турниров и финальную стадию женского Евро-2022.



В матче за Суперкубок УЕФА 10 августа сойдутся испанский «Реал» (победитель Лиги чемпионов) и немецкий «Айнтрахт» (победитель Лиги Европы). Игра пройдёт в Хельсинки.

10 финалов Лиги чемпионов для «Ливерпуля»: как они проходили?