Де Лигт назвал футболиста, против которого ему было труднее всего выступать

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт рассказал, что за всю профессиональную карьеру ему сложнее всего было играть против своего нового партнёра по команде Лероя Зане.

«Оппонентом, который доставил мне больше всего проблем, был Лерой Зане в нашем матче против сборной Германии. Мне приходилось защищаться против него 1 на 1 по всему полю, а он был всюду. Я сказал ему об этом, когда приехал в «Баварию», — цитирует слова футболиста Kicker.

29 марта 2022 года сборные Нидерландов и Германии не сумели выявить победителя в контрольной игре — 1:1.

Контракт де Лигта с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Мюнхенцы выложили за защитника € 67 млн, что позволило ему стать вторым самым дорогим трансфером в истории «Баварии». Ранее 22-летний голландец выступал за туринский «Ювентус», в который, в свою очередь, он перешёл из «Аякса» в 2019 году.