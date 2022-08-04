Борха Майораль выступил с заявлением после ухода из «Реала»

Испанский нападающий «Хетафе» Борха Майораль выступил с заявлением после ухода из мадридского «Реала».



«Я пришёл сюда ребёнком с мечтой стать футболист. Когда мне было 10 лет, я начал носить в сердце герб «Реала». Пятнадцать лет спустя я должен попрощаться, и это нелегко для меня. В этом клубе я вырос, у меня осталось много прекрасных воспоминаний, я смог получить большой опыт», — написал Майораль в социальной сети.



Майораль провёл прошлый сезон в аренде в том же «Хетафе». Футболист принял участие в 18 встречах испанской Ла Лиги, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Ранее игрок провёл два сезона за итальянскую «Рому».



В данный момент мадридский «Реал» находится в поисках сменщика французского форварда Карима Бензема. Одним из возможных кандидатов называют немецкого футболиста лондонского «Челси» Тимо Вернера.

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