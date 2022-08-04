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Аспиликуэта не покинет стан «Челси»

Аспиликуэта не покинет стан «Челси»
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Защитник Сесар Аспиликуэта, вероятнее всего, останется в «Челси» нынешнее трансферное окно несмотря на все попытки «Барселоны» приобрести знаменитого испанца.

Как отмечает, новый владелец «аристократов» Тодд Боули выступил блокировщиком перехода игрока сборной Испании.

Нынешнее соглашение футболиста действует до 30 июня 2023 года. Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в € 9 млн.

В минувшем сезоне Аспиликуэта сыграл в 47 поединках во всех турнирах, отметился 3 забитыми мячами и 3 ассистами. Также на счету Сесара по итогам минувшей кампании.

32-летний испанский защитник является одной из главной трансферной целью «сине-гранатовых» на протяжении всего нынешнего лета. Каталонцы хотят приобрести игрока по сниженной цене из-за сроков соглашения футболистов.

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