Победа киевского «Динамо» в ЛЧ, Шмейхель перешёл в «Ниццу». Главное к утру

Киевское «Динамо» обыграло «Штурм» в матче Лиги чемпионов, датский голкипер Каспер Шмейхель перешёл из «Лестер Сити» в «Ниццу», бывший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о разговоре с россиянином Андреем Рублёвым о событиях, связанных с Украиной. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Киевское «Динамо» минимально обыграло «Штурм» в Лиге чемпионов.

2. Каспер Шмейхель стал игроком «Ниццы».

3. Украинец Стаховский рассказал о разговоре с Рублёвым по поводу событий на Украине.

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