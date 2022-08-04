Победа киевского «Динамо» в ЛЧ, Шмейхель перешёл в «Ниццу». Главное к утру

Киевское «Динамо» обыграло «Штурм» в матче Лиги чемпионов, датский голкипер Каспер Шмейхель перешёл из «Лестер Сити» в «Ниццу», бывший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о разговоре с россиянином Андреем Рублёвым о событиях, связанных с Украиной. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Киевское «Динамо» минимально обыграло «Штурм» в Лиге чемпионов.
2. Каспер Шмейхель стал игроком «Ниццы».
3. Украинец Стаховский рассказал о разговоре с Рублёвым по поводу событий на Украине.
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