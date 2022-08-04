Источник: «Интер» согласовал разрыв контракта Санчеса, Алексис может переехать во Францию
Поделиться
Миланский «Интер» согласовал расторжение контракта с чилийским нападающим Алексисом Санчесом. В ближайшее время стороны подпишут бумаги и 33-летний форвард может стать новым игроком «Марселя». Представители французского клуба свяжутся с футболистом в ближайшие дни. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Алексис Санчес перешёл в «Интер» в августе 2019 года. В 108 матчах за команду форвард забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекало летом 2023 года.
В 2006 году Санчес дебютировал за сборную Чили. В 146 матчах за национальную сборную Алексис забил 48 голов и отдал 38 результативных передач. Последний раз в футболке Чили Санчес выходил на поле в марте 2022 года.
Новость по теме«Интер» готов заплатить Санчесу € 5 млн за разрыв контракта
Комментарии
- 4 августа 2022
-
09:15
-
09:14
-
09:12
-
08:55
-
08:31
-
08:08
-
07:25
-
07:02
-
06:45
-
06:41
-
06:24
-
04:55
-
04:43
-
04:36
-
04:21
-
04:09
-
03:58
-
03:51
-
03:31
-
03:30
-
03:10
-
02:52
-
02:28
-
02:10
-
01:55
-
00:51
-
00:42
-
00:33
-
00:01
-
00:00
- 3 августа 2022
-
23:45
-
23:42
-
23:23
-
22:57
-
22:53
Партнерский контент