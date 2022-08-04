Источник: «Интер» согласовал разрыв контракта Санчеса, Алексис может переехать во Францию

Миланский «Интер» согласовал расторжение контракта с чилийским нападающим Алексисом Санчесом. В ближайшее время стороны подпишут бумаги и 33-летний форвард может стать новым игроком «Марселя». Представители французского клуба свяжутся с футболистом в ближайшие дни. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Алексис Санчес перешёл в «Интер» в августе 2019 года. В 108 матчах за команду форвард забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекало летом 2023 года.

В 2006 году Санчес дебютировал за сборную Чили. В 146 матчах за национальную сборную Алексис забил 48 голов и отдал 38 результативных передач. Последний раз в футболке Чили Санчес выходил на поле в марте 2022 года.