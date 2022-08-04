Видеообзор товарищеского матча «Вильярреал» — «Леванте»

Вчера, 3 августа, в товарищеском предсезонном матче встретились две испанские команды — «Вильярреал» и «Леванте». Игра проходила в Вильярреале (Испания) и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:1.

«Вильярреал» уверенно победил «Леванте» в товарищеском матче:

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В составе «Вильярреала» голами отметились Робер (17-я минута), Фернандо Ниньо (25-я минута) и Хосе Луис Моралес (71-я минута). Единственный гол «Леванте» был забит на 90+1-й минуте, его автором стал опорный полузащитник Висенте Иборра. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «жёлтой субмарины».

Напомним, новый сезон испанской Ла Лиги стартует 12 августа.