Экс-тренер «Барселоны Б» считает, что Хави не дал возможности раскрыться хавбеку Пучу

Бывший главный тренер «Барселоны Б» (ныне — «Барселона Атлетик») Жерард Лопес считает, что в главной команде сине-гранатовых не дали возможности раскрыться полузащитнику Рики Пучу, который в ближайшее время должен перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Рики не добился успеха в «Барселоне» из-за отсутствия возможностей. Он точно мог стать лучше, это оставляет горький привкус. Это правда, что ни Куман, ни Хави не использовали его достаточно часто. Мы, менеджеры, временами очень особенные», — приводит слова Лопеса Football Espana в «Твиттере».

22-летний Пуч находится в структуре «Барселоны» с 2014 года. За первую команду сине-гранатовых Рики в 56 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекало летом 2023 года.

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