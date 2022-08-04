Антон Соснин высказался об участии команд из Медиалиги в Кубке России
Поделиться
Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Крыльев Советов» Антон Соснин прокомментировал участие клубов из Медиалиги в Кубке России.
«Если всё будет продолжаться в том же ключе, как и сейчас — медийный футбол будут продолжать популяризировать — то это один из проектов, за которым будет наблюдать очень много людей. Может быть, в дальнейшем медийный футбол будет как-то пересекаться с профессиональным.
Не знаю к чему может привести смешивание профессиональных и любительских команд. Но для медиафутбола очень круто, что несколько команд будут участвовать в розыгрыше Кубка России. Если бы «БроукБойз» предложили сыграть в Кубке, я был бы только за, — сказал Соснин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Комментарии
- 4 августа 2022
-
10:47
-
10:40
-
10:30
-
10:29
-
10:19
-
10:16
-
10:00
-
09:53
-
09:53
-
09:48
-
09:38
-
09:35
-
09:15
-
09:14
-
09:12
-
08:55
-
08:31
-
08:08
-
07:25
-
07:02
-
06:45
-
06:41
-
06:24
-
04:55
-
04:43
-
04:36
-
04:21
-
04:09
-
03:58
-
03:51
-
03:31
-
03:30
-
03:10
-
02:52
-
02:28
Партнерский контент