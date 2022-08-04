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Антон Соснин высказался об участии команд из Медиалиги в Кубке России

Антон Соснин высказался об участии команд из Медиалиги в Кубке России
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Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Крыльев Советов» Антон Соснин прокомментировал участие клубов из Медиалиги в Кубке России.

«Если всё будет продолжаться в том же ключе, как и сейчас — медийный футбол будут продолжать популяризировать — то это один из проектов, за которым будет наблюдать очень много людей. Может быть, в дальнейшем медийный футбол будет как-то пересекаться с профессиональным.

Не знаю к чему может привести смешивание профессиональных и любительских команд. Но для медиафутбола очень круто, что несколько команд будут участвовать в розыгрыше Кубка России. Если бы «БроукБойз» предложили сыграть в Кубке, я был бы только за, — сказал Соснин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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