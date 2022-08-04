«Подумал, что за ерунда?» Экс-футболист «Динамо» Соснин рассказал, как попал в медиафутбол

Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Крыльев Советов» Антон Соснин рассказал, как попал в медийный футбол. Сейчас экс-футболист РПЛ является играющим тренером команды «БроукБойз».
«Я был в гостях у Виталика Дьякова, с которым мы дружим со времён «Динамо»: на тот момент его уже позвали в «Броуки», и он мне говорит: «Хочешь тоже попробовать?» Я сначала подумал, что это за ерунда? Потому что Медиалиги ещё не было, а «БроукБойз» была просто командой блогеров. Говорили, что будет какая-то лига, будет VAR и прочее. Я посмеялся с этого, а потом сказал: «Ну давай попробуем. Всё равно в футбол хочется играть». Пришли, и всё, поехали.
Медиафутбол — это очень хороший проект, и именно для популяризации футбола это очень круто. Сейчас обрубили многие чемпионаты, нам их просто не показывают, и народу просто не хватает футбола. Все смотрят РПЛ, Медиалигу и всё остальное. Чем больше футбола в стране, тем лучше», — сказал Соснин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 4 августа 2022
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