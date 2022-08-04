«Байер» сделает новое предложение по украинскому полузащитнику «Шахтёра»

В ближайшее время «Байер» сделает новое предложение по трансферу 21-летнего полузащитника «Шахтёра» и сборной Украины Михаила Мудрика. Об этом сообщает Kicker.



По информации источника, «Байер» уже достигал договорённости о трансфере с «Шахтёром» ранее, но переход сорвался из-за интереса «Брентфорда», готового предложить большую сумму. Сейчас английскому клубу уже не интересен Мудрик – он переключился на приобретение Миккеля Дамсгора из «Сампдории».



Также СМИ стало известно об интересе к Мудрику со стороны французской «Ниццы». Однако сам игрок заинтересован в том, чтобы выступать в Лиге чемпионов, поэтому переход в «Байер» более вероятен.



Контракт украинца с «Шахтёром» истекает по окончании сезона-2025/2026. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 9 млн.

«Байер» Лунёва и «Панатинаикос» Лодыгина сыграли вничью. Товарищеский матч, 18 июля: