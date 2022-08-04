Акинфеев рассказал об отражённом пенальти в матче с Испанией на ЧМ-2018

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о решающем пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2018 с Испанией. Напомним, благодаря этому сейву Акинфеева сборная России вышла в четвертьфинал домашнего мундиаля, где в серии послематчевых пенальти уступила национальной команде Хорватии.

«Использовал ли какие-то секреты для отражения пенальти в матче с Испанией? Нет, никаких секретов нет. Я всегда говорю, что всё происходит случайно. У тебя есть какие-то навыки, интуиция, как это было у меня. Образно, из пяти пенальти в сезоне, которые назначают в твои ворота, есть такой 11-метровый, когда я стою и уже понимаю, что будет гол. Это необъяснимое чувство, но я осознаю, что уже ничего не могу сделать. А бывает так, что тебе бьют пенальти, а ты встаёшь и понимаешь, что гола не будет.

Что касается пенальти на чемпионате мира, то там был клубок случайностей. Когда мы с тренером вратарей Гинтарасом Стауче изучали перед игрой, как бьют испанцы, подметили, что Аспас всё время бил в одну сторону. Я туда и прыгнул, а он ударил по центру. Если посмотреть из-за ворот, он попал чуть ближе к моей ноге. Случайность? Случайность. Нога осталась, всё, мы прошли дальше. Нет такого, что я какой-то супергерой: там обманул, тут качнул, туда прыгнул, сюда ногу выставил. Всё случайно.

Думал ли я, что это решающий пенальти? Понимал, что, даже если они забьют, будет ещё по одному удару. Вот если ты должен удар отбить и другого не дано — вот здесь уже нервишки по-другому себя будут вести. А тогда — изначально даже не понял, куда отбил мяч. Понял только, что он попал в ногу. Даже на повторе видно, что я посмотрел, куда мяч улетел. Смотрю — он улетел на трибуны. И тогда уже – опустошение, радость», — приводит слова Акинфеева официальный сайт РФС.