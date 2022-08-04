Экс-футболист «Динамо» Соснин: не понимаю, для чего создан Fan ID

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и московского «Динамо» Антон Соснин, завершивший профессиональную карьеру летом 2021 года, высказался о введении Fan ID. Сам экс-футболист пока что не оформлял себе паспорт болельщика.

«Не оформлял Fan ID. Буду ли? В Питере и Москве он нужен? Пока нет? Тогда не буду. Сейчас много времени уходит на «БроукБойз», и мне, если честно, даже по телевизору футбол посмотреть не всегда хватает времени.

Не понимаю, для чего создан Fan ID. Чтобы на стадионах было безопасно? Этот паспорт болельщика сокращает количество болельщиков на стадионах. Кто-то не ходит, потому что у него нет Fan ID, а кто-то — потому что против введения этого паспорта и тем самым показывает свою позицию. Но на стадионах должна быть безопасность. Много кто ходит с детьми, дети всё это видят, смотрят и какого-то хулиганства, безобразия не должно быть. Тут двоякая ситуация. Вроде как и народ не ходит из-за введения Fan ID, а вроде и безопасность должна быть на стадионе», — сказал Соснин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.