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MD: Хави в восторге от игровых качеств Аспиликуэты и хочет видеть его в команде

MD: Хави в восторге от игровых качеств Аспиликуэты и хочет видеть его в команде
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Главный тренер «Барселоны» Хави доволен качествами защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты не только на поле, но и за его пределами. Испанский специалист хочет видеть своего соотечественника в команде. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, Хави восхищает, что Аспиликуэта может сыграть на всех позициях в обороне. У Сесара есть огромный опыт выступлений в больших соревнованиях и способности капитана. Хоть и Аспиликуэта не будет одним из капитанов «Барселоны», он может сплотить группу в раздевалке даже с самыми молодыми и неопытными футболистами.

Сам Аспиликуэта хочет покинуть «Челси» и сообщил об этом несколько месяцев назад. Однако главный тренер команды Томас Тухель выступил против его ухода, хотя и знал, что Аспиликуэта согласовал уход из команды с прежним руководством «Челси».

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке. Видеоролик:

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