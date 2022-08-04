Акинфеев — о звёздной болезни: все трофеи, включая Кубок УЕФА, не вскружили мне голову

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался на тему звёздной болезни. По слова экс-футболиста сборной России, у него априори не может быть звёздной болезни даже после завоевания крупных трофеев.
«Как можно справиться со звёздной болезнью? У меня её априори уже не может быть. Я человек простой, вырос практически во дворе в 1990-х, прошёл школу ЦСКА, когда ничего не было. Бегал со старшими ребятами во дворе, там никакой звёздной болезни не может быть. Даже если ты чем-то отличаешься, лучше умеешь играть. Могу так сказать: все трофеи, включая Кубок УЕФА, не вскружили мне голову. И не могли вскружить, потому что нашим тренером был Валерий Георгиевич Газзаев. Если он замечал какие-то подвижки у молодых ребят, то все быстренько получали по голове и возвращались в своё русло. А так всё зависит от человека, любит ли он славу или нет.
У любого человека должно быть личное пространство. Я был на одном мероприятии, и там была Софи Лорен. Я понимал, что это суперзвезда, многие подходили фотографироваться, но в то же время осознавал, что это её личное пространство, она приехала на мероприятие, сидит за столом на банкете, и я просто не имею права подойти и сказать: «Давайте сфоткаемся». Человек отдыхает. Ну посмотрел, увидел, и всё», — приводит слова Акинфеева официальный сайт РФС.
Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2002 года. В нынешнем сезоне 36-летний голкипер принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
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