Икарди может перейти в клуб Берлускони, вышедший в Серию А

29-летний нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может продолжить карьеру в итальянской «Монце», которой владеет мультимиллиардер Сильвио Берлускони. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, в трансфере заинтересован лично Сильвио Берлускони. Сообщается, что Икарди не входит в планы нового главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье, поэтому парижане готовы рассмотреть предложения по трансферу аргентинца.

По версии журналиста, переход возможен только на условиях аренды, а также в случае, если «ПСЖ» будет готов выплачивать большую часть зарплаты Икарди.

Напомним, в сезоне-2021/2022 «Монца» заняла четвёртое место в итальянской Серии Б, после чего сумела победить в плей-офф за право играть в высшем дивизионе.

Контракт Икарди с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 22 млн.

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