«МЮ» подписал 35-летнего Хаддлстоуна в качестве играющего тренера в команду U21

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Том Хаддлстоун стал играющим тренером «Манчестер Юнайтед» U21.

«На седьмом небе от счастья. Получил возможность работать в этом удивительном футбольном клубе, помогать тренировать и развивать следующее поколение талантов, проходящих через систему. Благодарен. Теперь пришло время вернуться к молодому поколению», — написал Хаддлстоун в «Твиттере».

Хаддлстоун — воспитанник «Ноттингема Фореста» и «Дерби Каунти». С 2005 по 2013 год Том был футболистом «Тоттенхэма», в составе которого выступал вместе с российским нападающим Романом Павлюченко.

В 2009-м Хаддлстоун дебютировал за сборную Англии, за которую провёл четыре товарищеских матча (без результативных действий).

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